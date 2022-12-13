Захарова назвала пропагандистской акцией письмо генсека Совета Европы Лаврову

Захарова заявила, что Совет Европы взял путь мегафонной дипломатии в отношениях с Россией

Письмо генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову с призывом выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) является примером «пропагандистской акции», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, Совет Европы встал на путь "мегафонной дипломатии" в общении с нами. В Страсбурге поспешили предать огласке и опубликовать это письмо фактически одновременно с его передачей российским официальным представителям», — сказала она.

Таким образом, обратила внимание Захарова, Совет Европы не обладает желанием вступить в содержательный диалог с Россией, а лишь проводит очередную «пропагандистскую акцию».

При этом, по ее словам, перед тем как высказываться относительно послания, его необходимо внимательно изучить.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Евросоюз превратился в филиал НАТО. По словам дипломата, выдвинутая американской стороной идея рамочного экономического взаимодействия направлена на «разбалансировку сохраняющейся в Юго-Восточной Азии многосторонности».