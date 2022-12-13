Россиянка вовремя не обратилась к врачам и стала горбуньей

Подмосковные хирурги удалили со спины женщины гигантский жировик, напоминающий горб

Хирурги из Подмосковья удалили со спины пожилой россиянки гигантский жировик, который искривлял позвоночник и делал ее похожей на горбунью. Об этом сообщает пресс-служба Долгопрудненской центральной городской больницы в своем Telegram-канале.

Женщина не обратилась к врачам вовремя и прожила с доброкачественным образованием на спине около 20 лет. В последние годы жировик стал разрастаться и начал формировать большой горб.

«На консультативный прием она пришла, когда липома достигла размеров 30 на 40 сантиметров, давила на позвоночник. Пациентка уже не могла спать на спине», — рассказали в пресс-службе.

Женщину прооперировали — жировик удалили под общим наркозом. После этого пациентке установили специальные дренажи для оттока лишней внутритканевой жидкости. Как утверждают врачи, в ближайшее время лечение завершится, а женщину выпишут из больницы.

Ранее сообщалось, что на теле младенца из Подмосковья выросла огромная опухоль весом более двух килограммов. Образование составляло 25 процентов от веса ребенка.