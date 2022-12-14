Украина приготовилась получить от Франции более 530 миллионов евро

Премьер Шмыгаль: Украина получит от Франции более 530 миллионов евро на инфраструктуру

Украина получит от Франции более 530 миллионов евро на восстановление инфраструктуры и развитие цифровой сферы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

Договоренность достигнута в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В общей сложности в результате визита Киев получит от Парижа 1,5 миллиарда евро. Шмыгаль отметил, что стороны обсудили поставки украинской стороне систем ПВО и страхования военных рисков для бизнеса.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что республика в скором времени поставит на Украину новую партию систем ПВО. «Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», — анонсировала дипломат новые поставки вооружений Киеву.