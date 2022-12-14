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12:33, 14 декабря 2022Россия

Минобороны создало творческие бригады для зоны СВО

Минобороны России сообщило о начале работы первой творческой бригады в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России впервые в истории создало две фронтовые творческие бригады, одна из них уже начала работать в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Известно, что бригада была сформирована по решению главы министерства Сергея Шойгу из мобилизованных граждан и добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов, в частности, музыкантов, актеров, художников, артистов цирка и вокальных исполнителей.

«Некоторые работали в театрах, у нас есть представители театра "Новая Опера" и "Современник", ребята — профессионалы своего дела. Я сам знаю по себе, каково это, в боевой обстановке просто под гитару попеть песни, боевой дух поднимается у всех», — поделился руководитель первой фронтовой творческой бригады.

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Цель данных формирований — поддержание высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих. Среди их основных задач в Минобороны назвали организацию культурного досуга, сбор армейского фольклора, а также накопление опыта работы артистов в условиях боевых действий.

Отмечается, что первый концерт указанная бригада дала 19 ноября в Мариуполе. В ее составе выступили бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин и ведущий актер московского театра «Современник» Евгений Павлов.

28 октября депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев предложил отправлять артистов государственных театров в агитационные бригады на линию фронта. По его мнению, актеры театра, получающие финансирование из госбюджета, должны отправляться в зоны военных действий, чтобы вдохновлять солдат.

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Варвара Кошечкина
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