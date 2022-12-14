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01:24, 14 декабря 2022Среда обитания

Россиян из аварийного жилья задумали переселять в арендные квартиры

«Известия»: Минстрой предложил переселять россиян из аварийного жилья в арендные квартиры

Фото: Unsplash

Минстрой, региональные власти и Фонд развития территорий разрабатывают программу, согласно которой жителей аварийных домов хотят переселять в арендные квартиры. Жилье россиянам намерены сдавать на льготных условиях с правом выкупа. Программу создадут до 2030 года, пишут «Известия».

Минстрой также предложил назначить специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом. Инициатива также предполагает выдачу новой недвижимости взамен аварийной с доплатой разницы в стоимости между ними. Эту сумму возможно выплатить в рассрочку сроком на 15 лет.

В Минстрое уточнили, что сейчас инициативу обсуждают. Если ее утвердят, она станет одним из вариантов, которые могут выбрать переселяющиеся россияне. На данный момент согласно статье 32 Жилищного кодекса России, жителям аварийных домов дают новые квартиры такой же площади, как старые, или выплачивают им денежную компенсанцию. Однако на каждого человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров.

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Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что решения по жилью принимают вместе с россиянами. Однако некоторые регионы не могут выдавать квартиры, поэтому жители получают только выплаты, которых обычно недостаточно на покупку другой недвижимости.

«А тезис стратегии предполагает, что людям жилье придется снимать. Пускай по льготным ценам, но в любом случае это принципиальная разница», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Ранее в России захотели ужесточить требования к расселению аварийных домов. Соответствующую инициативу сейчас разрабатывает Госдума.

Марина Совина
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