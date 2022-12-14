Белые медведи погрызли участвовавший в их подсчете российский беспилотник

Белые медведи на острове Врангеля погрызли участвовавший в их подсчете беспилотник «Орлан»

Один из участвовавших в подсчете белых медведей на острове Врангеля беспилотник совершил вынужденную посадку и пережил нападение животных. Об этом сообщил директор по развитию АНО «Экологический центр "Экофактор"», участник экспедиции Умка-2022 Илья Черноок, пишет ТАСС.

По его словам, во время экспедиции на острове были сложные погодные условия, и беспилотник «Орлан» попал в нисходящий поток воздуха.

«Один из самолетов (БПЛА) был вынужден осуществить аварийную посадку, медведи его крайне сильно погрызли», — сообщил Черноок. Он уточнил, что за «Орланом» пришлось отправлять других членов экспедиции, и в итоге беспилотнник был спасен.

К сегодняшнему дню участники научной экспедиции насчитали на острове около 420 белых медведей с воздуха, еще 360 заметили при обследовании острова Врангеля с земли. Общее число населяющих местность краснокнижных зверей будет объявлено позже, после выведения математической модели и отсеивания дважды учтенных медведей.

Ранее сообщалось, что в Енисейском заливе Красноярского края белый медведь пришел посмотреть на российский атомный ледокол «Вайгач». Хищника сняли на видео.