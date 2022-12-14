Украину уличили в продаже западного оружия на черном рынке

Врио главы ДНР Пушилин: поставляемые Украине западные вооружения продают на черном рынке

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости уличил власти Украины в продаже вооружений, которые ей поставляют западные страны.

«Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину», — заявил он.

Пушилин уточнил, что западное оружие, включая американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, перемещается в другие страны, в том числе в африканские, добавив, что остается лишь гадать, куда оно попадает дальше.

Ранее стало известно, что США планируют передать Украине одну батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Отмечается, что Вашингтон готов утвердить поставки на этой неделе.