В Германии заявили о невозможности бундесвера выполнять обязательства перед НАТО

Spiegel: Минобороны ФРГ заявило, что бундесвер не может выполнять обязательства перед НАТО

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт признала, что в настоящее время Вооруженные силы ФРГ — бундесвер — не могут полностью выполнять обязательства перед НАТО. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на отчет для комитета по обороне.

На данный момент, согласно документу, готовность к выполнению задач Североатлантического альянса, в том числе усиление восточного фланга, в принципе обеспечена, но частично с ограничениями. В частности, присутствуют проблемы с развертыванием бундесвером сил быстрого реагирования НАТО в 2023 году в Литве и Словакии.

Недостатки немецких Вооруженных сил касаются не только зарубежных миссий, но и внутренних задач. Так, есть проблемы с обеспечением безопасности военного воздушного пространства, среди них старение наземных систем, радиолокационных станций, ботовой радиоаппаратуры. На данный момент они обеспечивают оперативную готовность, но в будущем можно ожидать увеличения частоты отказов техники.

Глава Минобороны ФРГ призвала увеличить оборонный бюджет страны, несмотря на то, что для бундесвера был специально создан фонд в размере 100 миллиардов евро.

Ламбрехт указала на проблемы в кадровом и материальном обеспечении, инфраструктуре и боеприпасах, которые образовались в результате десятилетий нехватки финансирования. Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн также считает необходимым увеличить оборонный бюджет.

Ранее Франк Хаун, который возглавляет группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей оружия, заявил, что в случае военного конфликта армия ФРГ сможет защитить только небольшой город, как Аугсбург. По его словам, страны НАТО готовы к обороне, потому что у них есть сильный партнер в виде США.

