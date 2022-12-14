На Собчак подали в суд

Предприниматель подала иск к Собчак на 3 миллиона рублей за неоплату установки каминов

Предприниматель Елена Лякишева подала иск к телеведущей и журналистке Ксении Собчак, обвинив ее в неоплате работ по установке каминов. Лякишева потребовала взыскать с ведущей три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы.

«В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 миллионов 30 тысяч 671 рубля», — заявили агентству в суде.

Согласно иску, камины должны были быть установлены, настроены и введены в эксплуатацию в трех местах дома. Отмечается, что заказчик внес предоплату, после чего работы были выполнены. Но впоследствии, как заявляет агентство, остальная сумма не была переведена.

В карточке дела на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы указано, что исковое заявление поступило 12 декабря. «Категория дела — прочие исковые дела», — говорится на сайте.

Ранее стало известно, что суд отклонил коллективный иск последователей движения «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии» Григория Грабового к Собчак. Истцы требовали взыскания с журналистки девяти миллионов рублей из-за того, что она назвала Грабового мошенником.