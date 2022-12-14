В России задумали поддержать разработчиков видеоигр

«Ъ»: правительство РФ подготовит проект для поддержки разработчиков видеоигр в 2023 году

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» правительство России разработает федеральный проект для поддержки отечественных разработчиков видеоигр. Документ задумали подготовить в феврале 2023 года, пишет «Коммерсантъ».

Ответственным за создание проекта назначили Минцифры. Минобрнауки сформирует новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров. Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который дал соответствующие поручения, подчеркнул, что сейчас нет финального решения о создании нового проекта.

«Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта», — отметил он.

Два информатора «Ъ» в российских игровых студиях сообщили, что 14 декабря в Минцифры состоится совещание по этому вопросу. Его участниками станут представители рынка, включая 1С и VK. В Минэкономики подтвердили, что «прорабатывают вопросы поддержки видеоигровой индустрии».

Ранее «Ъ» писал, что видеоигры в России получат возрастную маркировку. По данным издания, это произойдет до конца года.