Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 14 декабря 2022Россия

В Госдуме заявили о подготовке Европы к полномасштабной войне

Депутат Госдумы Гурулев заявил, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Европа готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте, такую точку зрения в Telegram-канале выразил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

По его словам, страны НАТО являются инструментом США. Депутат считает, что Вашингтон использует их для продвижения собственных интересов. «Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами», — подчеркнул он. По мнению политика, Россия должна быть к этому готова.

«У американцев все идет по плану, надо отдать должное. Мы эти угрозы видим, знаем, к ним готовы, свою промышленность развернули», — добавил он.

Ранее Гурулев предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова нанести удары по объектам на территории РФ. По мнению парламентария, Украина может ударить по тылу — по складам и скоплениям войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-разведчица США обратилась с призывом к Байдену по Украине
В России задумали поддержать разработчиков видеоигр
В Госдуме заявили о подготовке Европы к полномасштабной войне
Коммунальная авария оставила без тепла почти 15 тысяч россиян
Финляндию уличили в отсутствии возможности отказа от покупки газа у России
В России поддержали новозеландский метод борьбы с курением
Названа стоимость подготовки дома к Новому году
Супругам назвали способ восстановить эмоциональную связь при редком сексе
Бывший игрок ЦСКА осудил Фернандеса за решение играть в Бразилии
Позицию ЕС по гарантиям европейской безопасности объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.