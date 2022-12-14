В Госдуме заявили о подготовке Европы к полномасштабной войне

Депутат Госдумы Гурулев заявил, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией

Европа готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте, такую точку зрения в Telegram-канале выразил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

По его словам, страны НАТО являются инструментом США. Депутат считает, что Вашингтон использует их для продвижения собственных интересов. «Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами», — подчеркнул он. По мнению политика, Россия должна быть к этому готова.

«У американцев все идет по плану, надо отдать должное. Мы эти угрозы видим, знаем, к ним готовы, свою промышленность развернули», — добавил он.

Ранее Гурулев предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова нанести удары по объектам на территории РФ. По мнению парламентария, Украина может ударить по тылу — по складам и скоплениям войск.