Иран и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере

Иран и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса

Иран и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Об этом сообщает IRNA.

Документ был подписан в среду в присутствии главы Космического агентства Исламской Республики Иран Хасана Салари и генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова.

«Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях», — приводит IRNA слова иранского чиновника.

Ранее стало известно, что в 2021 году Россия впервые с начала 1990-х годов предоставила Ирану кредит. По итогам прошлого года республика задолжала 6 миллионов долларов. Последний раз долг этой страны перед Россией фиксировался около тридцати лет назад (в 1992 году) и составлял 251,3 тысячи долларов.