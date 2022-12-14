Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 14 декабря 2022Мир

В США рассказали о подготовке киевлян к ядерному удару

WP: жители Киева готовятся к ядерному удару

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киевляне начинают готовиться к ядерному удару. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

По данным издания, жители Киева в массовом порядке обустраивают подвалы жилых домов, оборудуют портативные электрогенераторы, запасают топливо и провиант в преддверии ядерной войны, которую якобы может начать Россия. Также сообщается, что правительство Украины опубликовало рекомендации по выживанию в случае нанесения ядерного удара.

Газета отмечает, что паника среди киевлян подогревается заявлениями российской стороны о том, что Москва готова использовать «все необходимые средства для защиты своего народа». Как подчеркивает автор материала, киевляне все чаще интерпретируют эти сообщения как угрозу применения ядерного оружия.

Материалы по теме:
Последний час Земли. Кто придумал бояться конца света, как он стал оружием манипуляций и почему никак не наступает?
Последний час Земли.Кто придумал бояться конца света, как он стал оружием манипуляций и почему никак не наступает?
27 ноября 2022
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении. Что из этого вышло?
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении.Что из этого вышло?
8 декабря 2022

Как ранее подчеркнул российский лидер Владимир Путин, РФ «использует все средства для защиты территориальной целостности и своего народа». Однако, по его словам, Россия не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру».

The Washington Post также указывает, что в Пентагоне не видят доказательств потенциального использования ядерного оружия в украинском конфликте. «Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал», — заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
Великобритания обвинила Россию в подрыве основ безопасности в Европе
Москвичи отвернулись от ипотеки
Подрядчика Первого канала обвинили в хищении 500 миллионов рублей
В Госдуме рассказали об импортозамещении химпрома
Мужчина начал бегать в 60 лет и за один день пробежал 100 километров
Новый «Пиноккио» вошел в топ-10 фильмов Netflix в 79 странах
Белые медведи погрызли участвовавший в их подсчете российский беспилотник
Россиянин нашел труп в снегу во дворе подмосковной больницы и снял его на видео
Власти Бердянска сообщили о диверсии со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.