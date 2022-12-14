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16:36, 14 декабря 2022Бывший СССР

СБУ провела обыски у Компартии и «Руси единой»

СБУ провела обыски в офисах и помещениях представителей Компартии и «Руси единой»

Фото: Служба безпеки України

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили обыски у представителей запрещенных в республике Коммунистической партии и партии «Русь единая». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что СБУ провела обыски в офисах и помещениях представителей политсил в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге «в рамках контрдиверсионных мероприятий».

В ведомстве уточнили, что в результате проведенных следственных мероприятий правоохранителями были обнаружены оружие, георгиевские ленты и российские флаги.

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Георгий Нестеров
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