СБУ провела обыски у Компартии и «Руси единой»

СБУ провела обыски в офисах и помещениях представителей Компартии и «Руси единой»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили обыски у представителей запрещенных в республике Коммунистической партии и партии «Русь единая». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что СБУ провела обыски в офисах и помещениях представителей политсил в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге «в рамках контрдиверсионных мероприятий».

В ведомстве уточнили, что в результате проведенных следственных мероприятий правоохранителями были обнаружены оружие, георгиевские ленты и российские флаги.