Россия отказалась просить Германию о возобновлении экономических отношений

В МИД заявили, что Россия не будет просить ФРГ о возобновлении экономических отношений

Власти России не будут просить Германию о возобновлении экономических отношений. Об отказе Москвы от такого шага сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, в которых он сделал упор на поддержку Киева и слова о том, что «после окончания "войны" на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией».

«Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда», — заверили в МИД РФ. В министерстве призвали Шольца самостоятельно отвечать за «затягивание поясов» немецкого бизнеса в ущерб его интересам.

Ранее Шольц заявил, что противники поддержки Украины в Европейском союзе (ЕС) не смогут нарушить единство объединения. «Любой, кто думает, что может подорвать ценности Евросоюза, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — пригрозил он.