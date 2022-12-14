Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:36, 14 декабря 2022Мир

Шольц пригрозил противникам поддержки Украины

Канцлер Германии Шольц пригрозил подрывающим единство ЕС в поддержке Украины

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Противники поддержки Украины в Европейском союзе (ЕС) не смогут нарушить единство объединения, сказал канцлер Германии Олаф Шольц, намекая на действия Венгрии. Его слова приводит Reuters.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности Евросоюза, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — пригрозил политик.

Ранее страны ЕС решили заморозить средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине. В частности, предполагается заморозить финансирование для Будапешта на 7,5 миллиарда евро.

До этого Венгрия отказалась поддержать новый пакет антироссийских санкций на встрече постпредов ЕС, а также выступила против удвоения фонда оружия для Украины и других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ
В российском регионе обнаружили больше десятка мертвых лошадей
СБУ устроила обыски в православном храме во Львове
СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ в девяти областях Украины
Хорватский футболист раскритиковал судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной
Российский школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника
12-летний школьник-бодибилдер рассказал о своих тренировках
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа
Иранская валюта рекордно упала
Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.