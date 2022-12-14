В Британии заявили о падении популярности принца Гарри

Telegraph: популярность принца Гарри резко упала после сериала Netflix о нем и Меган Маркл

Популярность британского герцога Сассекского принца Гарри снизилась после выхода документального сериала на видеосервисе Netflix о нем и его супруге Меган Маркл. Об этом заявила газета Telegraph со ссылкой на опрос компании YouGov.

Согласно публикации, сейчас только 33 процента британцев положительно расположены к принцу Гарри. При этом 59 процентов граждан Британии разделяют другую точку зрения. С ноября рейтинг принца Гарри резко упал на 13 процентов.

Исследование проводили на прошлой неделе в течение двух дней. В опросе поучаствовали 1677 респондентов.

8 декабря вышел скандальный сериал с откровениями принца Гарри и Меган Маркл. Его представил Netflix. Компания заплатила за сериал более 100 миллионов долларов. О съемках проекта сообщалось еще в 2020 году.