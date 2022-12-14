В ЛНР заявили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко предупредил о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать диверсии в Сватове из-за безуспешных действий на данном направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать [ВСУ] террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения», — заявил он. Марочко также отметил, что украинские военные могут провести диверсии на объектах гражданской инфраструктуры и логистических развязках в городе.

Ранее стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ на сватовское направление в Донбассе. Марочко уточнил, что это выявили в районе населенного пункта Стельмаховка, находящегося северо-западнее Сватова. Как он утверждает, усиление позиций ВСУ связано с успехами российской армии на указанном направлении.