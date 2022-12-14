Офицер ЛНР Марочко сообщил, что танкисты ВСУ отказываются выполнять приказы в Артемовске

Украинские танкисты отказываются выполнять приказы и выводят из строя танки. Об этом в эфире Первого канала рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника телеканала, текущее положение на линии боевого соприкосновения пугает украинских танкистов. «Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на Артемовском направлении», — отметил представитель ЛНР, добавив, что военные «сливают соляру и масло» и портят танки. Он также упомянул, что бойцы ВСУ в основном используют устаревшие танки Т-64.

Марочко утверждает, что ему известно о случаях, когда командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заваривали танкистов в машинах, чтобы вынудить их продолжать наступление.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики (ДНР).