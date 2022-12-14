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17:16, 14 декабря 2022Россия

Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства

Зампред СБ Медведев назвал главу Латвии Левитса недопрезидентом марионеточного государства
Эгилс Левитс

Эгилс Левитс. Фото: Pontus Lundahl / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал недопрезидентом и глупым человеком главу Латвии Эгилса Левитса, который предложил провести процесс над Россией в Латвии и создать некий Рижский трибунал. Об этом пишет РИА Новости.

«Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — подчеркнул политик.

Он призвал Левитса представить последствия, если «такая страна обидится на него лично», а также спросить своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу.

Ранее верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза не поддержали идею Европейской комиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине.

После президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.

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Сергей Истомин
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