Klymenko Time: в Одесской области произошли взрывы, работает ПВО

В Одесской области произошли взрывы. Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу Klymenko Time.

По предварительной информации, причиной стала работающая по беспилотным летательным аппаратам система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации в ряде регионов страны. Так, в Одессе остается непростой ситуация с электроснабжением. 10 декабря сообщалось, что более 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.