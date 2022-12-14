Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 14 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской области произошли взрывы

Klymenko Time: в Одесской области произошли взрывы, работает ПВО

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одесской области произошли взрывы. Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу Klymenko Time.

По предварительной информации, причиной стала работающая по беспилотным летательным аппаратам система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации в ряде регионов страны. Так, в Одессе остается непростой ситуация с электроснабжением. 10 декабря сообщалось, что более 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о самом сильном «за столетие» сопротивлении ВСУ в Опытном
Во Франции раскритиковали просьбу жены Зеленского о передаче генераторов Украине
Россиянина осудят за изнасилование возвращавшейся домой от бабушки школьницы
США приготовились ввести санкции против Потанина
Стало известно о спорах Роналду с агентом по поводу нового клуба
Twitter заблокировал отслеживавший самолет Маска аккаунт
Родственник женщины убил ее бывшего возлюбленного и избежал тюрьмы
Молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла четыре секрета своей красоты
В Узбекистане президент пришел с проверкой в одну из квартир и попал на видео
Несколько стран Европы приготовились к беспорядкам из-за матча Франции и Марокко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.