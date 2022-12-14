Продюсер назвал победителя в рэп-баттле между Моргенштерном и Оксимироном

Продюсер Рудченко предрек победу Оксимирона в возможном рэп-баттле с Моргенштерном

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с News.ru назвал победителя в возможном рэп-баттле между хип-хоп-исполнителями Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

Медиаменеджер отметил, что Федоров более развит в музыкальной сфере: «Мирон талантливее и больше про творчество, а не про хайп, он парень образованный. А Моргенштерн про хайп, по поверхности больше, про брюлики, деньги, возможность пропиариться».

Рудченко подчеркнул, что, вероятнее всего, артисты во время рэп-поединка начнут переходить на личности и упоминать ситуацию в России. «Припомнят, скорее всего, начало творчества, кто откуда, с каким материалом выходил, как Морген пел в своем городе в совсем другом жанре, их со Славой Марлоу саунд-дизайн, когда они сделали акцент на басах и аранжировке, а не на текстах. Это ему Оксимирон припомнит», — предрек музыкальный критик.

Ранее Моргенштерн вызвал Оксимирона на Versus Battle. Исполнитель трека Cadillac подчеркнул, что формат рэп-поединков уже «умер», однако вдвоем они могут его «возродить», а также назвал Федорова отцом рэп-баттлов.