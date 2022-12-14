Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:32, 14 декабря 2022Культура

Продюсер назвал победителя в рэп-баттле между Моргенштерном и Оксимироном

Продюсер Рудченко предрек победу Оксимирона в возможном рэп-баттле с Моргенштерном

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с News.ru назвал победителя в возможном рэп-баттле между хип-хоп-исполнителями Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

Медиаменеджер отметил, что Федоров более развит в музыкальной сфере: «Мирон талантливее и больше про творчество, а не про хайп, он парень образованный. А Моргенштерн про хайп, по поверхности больше, про брюлики, деньги, возможность пропиариться».

Рудченко подчеркнул, что, вероятнее всего, артисты во время рэп-поединка начнут переходить на личности и упоминать ситуацию в России. «Припомнят, скорее всего, начало творчества, кто откуда, с каким материалом выходил, как Морген пел в своем городе в совсем другом жанре, их со Славой Марлоу саунд-дизайн, когда они сделали акцент на басах и аранжировке, а не на текстах. Это ему Оксимирон припомнит», — предрек музыкальный критик.

Ранее Моргенштерн вызвал Оксимирона на Versus Battle. Исполнитель трека Cadillac подчеркнул, что формат рэп-поединков уже «умер», однако вдвоем они могут его «возродить», а также назвал Федорова отцом рэп-баттлов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
Власти Бердянска сообщили о диверсии со стороны Украины
Собирающимся посетить Европу туристам порекомендовали класть в багаж одну вещь
В США рассказали о подготовке киевлян к ядерному удару
В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев
Стало известно о гибели мигрантов в Ла-Манше
Польша объявила о скором создании флота для перевозки газа
Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз
Опубликована карта боевых действий на Украине
В России начали испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.