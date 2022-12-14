В Брянской области после обстрела ВСУ обесточен поселок

Губернатор Богомаз сообщил, что поселок Ардонь Брянской области обесточен после атаки ВСУ

Поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области обесточен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

Как рассказал Богомаз, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны. Он заверил, что потребители будут переключены на другую линию сразу после того, как аварийные бригады получат допуск к работам.

О том, что над городом Клинцы сработала система ПВО, Богомаз сообщал ранее. Были сбиты ракеты, выпущенные со стороны ВСУ. 13 декабря губернатор рассказал, что Клинцы были обстреляны ночью. Выпущенный по городу снаряд также был сбит системой ПВО.