Россиянина осудили на девять лет за убийство прораба на стройке

В Сочи осудили на 9 лет 30-летнего мужчину, застрелившего из пистолета прораба на стройке

В Сочи суд приговорил к девяти годам лишения свободы 30-летнего жителя Тверской области за убийство мужчины. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, и боеприпасов к нему») и части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 13 сентября фигурант приехал в Сочи к строящемуся дому в Лазаревском районе. Он взял с собой пистолет модели RETAY 17. На стройплощадке он поссорился с прорабом и выстрелил ему в голову, нанеся смертельное ранение.

Ранее стало известно, что в Амурской области на восемь лет осудили монтера за попытку зарезать начальника из-за замечания.