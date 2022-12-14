В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению

Депутат Водолацкий: ВС России готовы к наступлению в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России готовы к наступлению в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом объявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с «Радиоточкой НСН».

«С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет», — заявил депутат.

По словам Водолацкого, если Запад поставит на Украину ракеты дальностью 500 километров, то ВС РФ будут отодвигать их на такое же расстояние. Депутат отметил, что когда Соледар, Авдеевка, Артемовск и Красноармейск окажутся под контролем российской армии, можно будет выйти на границы Днепропетровской области.

12 декабря командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российская армия ведет планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Он указал, что по всей линии фронта произошла перегруппировка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал направления в Донбассе, где для Вооруженных сил Украины складывается самая тяжелая ситуация. По его словам, это Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.