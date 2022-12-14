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16:56, 14 декабря 2022Экономика

Рост цен в Финляндии побил 40-летний рекорд

Инфляция в Финляндии в ноябре ускорилась до 9,1% впервые с 1983 года

Фото: Lehtikuva / Reuters

Инфляция в Финляндии в ноябре побила 40-летний рекорд, ускорившись до 9,1 процента, следует из данных статистического управления страны. В последний раз столь высокий показатель был зафиксирован в октябре 1983 года — тогда цены выросли на 9,2 процента за год.

Рост потребительских цен к предыдущему месяцу составил 1,2 процента. «Потребительские цены выросли в ноябре в первую очередь за счет повышения цен на электроэнергию и средней процентной ставки по жилищным кредитам, а также повышения стоимости дизельного топлива и потребительских кредитов по сравнению с прошлым годом», — указано в сообщении.

В то же время сдерживающим фактором инфляции выступило снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецепту. Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки (на 16,06 процента год к году), коммунальные услуги (на 12,86 процента) и услуги общественного транспорта (на 7,99 процента).

Рост цен на продовольствие затронул и Россию. Подорожание овощей и фруктов разогнало инфляцию в стране до максимума за полгода — цены в ноябре выросли почти на 0,4 процента. В частности, огурцы за год подорожали на 32,5 процента, помидоры — на 16,9 процента, апельсины — на 9 процентов.

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Софья Ермакова
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