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13:04, 14 декабря 2022Россия

Рогов назвал неприемлемой демилитаризацию ЗАЭС

Рогов назвал неприемлемым для Москвы сценарием демилитаризацию ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram назвал неприемлемым для Москвы сценарием демилитаризацию Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Так он прокомментировал заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который назвал главным принципом создания защитной зоны вокруг ЗАЭС то, что по станции нельзя стрелять. При этом речи о прекращении огня или демилитаризации не идет.

«Вот это уже более реалистичное заявление. Демилитаризация ЗАЭС (в переводе на нормальный язык — снятие охраны с атомной станции) — неприемлемый для России сценарий», — написал Рогов, отметив, что ее результатом мог бы стать захват станции Киевом.

В беседе с ТАСС Рогов подчеркнул, что в заявлениях Гросси стала появляться «нотка реализма», так как глава МАГАТЭ наконец-то перестал считать демилитаризацию необходимостью.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось успеха в выводе тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС. По его словам, теперь сторонам предстоит обсудить практические аспекты вывода вооружений с атомной станции.

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Варвара Кошечкина
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