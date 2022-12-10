Глава МАГАТЭ прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что стреляющие по Запорожской АЭС «знают, что они делают»

Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять, при этом те, кто так поступают, «точно знают, что они делают», заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала Al Jazeera.

Он уточнил, что переговоров о прекращении огня или демилитаризации не было. Он призвал «не стрелять по станции или с территории станции». Гросси объяснил, что МАГАТЭ может помочь в этом как технический орган. «Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают», — прокомментировал он.

9 декабря Гросси допустил, что зона безопасности вокруг АЭС будет согласована и начнет функционировать в ближайшее время. По его словам, для этого необходимо добиться прогресса в консультациях с Украиной и Россией.

6 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заключение соглашения по безопасности вокруг АЭС возможно до конца года, однако движение в этом направлении зависит не от Москвы.