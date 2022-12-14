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09:45, 14 декабря 2022Мир

Последствия коррупционного скандала в ЕС вокруг ЧМ-2022 оценили

Politico: коррупционный скандал в ЕС повысит популярность ультраправых в Европарламенте

Фото: Yukihito Taguchi / Reuters

Коррупционный скандал в Евросоюзе (ЕС), связанный с взятками вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре (ЧМ-2022), повысит популярность ультраправых политиков, таких как венгерский лидер Виктор Орбан и глава французской партии Национальный фронт Мари Ле Пен, в преддверии выборов в Европарламент (ЕП). Так последствия для единства ЕС оценили обозреватели журнала Politico.

«Ультраправые лидеры Европы почувствовали, что сейчас наилучший момент для атаки на истеблишмент ЕС, который оказался замешан в коррупции и при этом читал им лекции о верховенстве права и о том, как нужно управлять государством», — говорится в материале.

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«ЕС любит поучать буквально всех — Венгрию, Польшу, и даже [агентство ЕС по безопасности границ] Frontex. Я думаю, что им стоило бы сначала разобраться с самими собой. У людей сложилось ощущение, что ЕС — это гигантская нормотворческая машина без надзора в том числе и над самими собой», — заявил Филипп Оливье, депутат ЕП и близкий помощник Ле Пен. По его мнению, ультраправая коалиция в самом ЕП привлечет новых сторонников из других политических фракций на фоне этой истории.

Ранее бельгийская газета Le Soir сообщила, что полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В ходе обысков, правоохранители изъяли 1,58 миллиона евро наличными. Отмечается, что средства принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

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Виктория Кондратьева
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