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14:54, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала иск против нее о взыскании трех миллионов рублей

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ей неизвестно об иске на три миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что ей неизвестно об иске на три миллиона рублей, который к ней подала предприниматель Елена Лякишева. Новость об этом ведущая прокомментировала в беседе с «360».

«Я не в курсе иска», — сказала она.

Ранее в среду, 14 декабря, в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщили, что зарегистрировали иск Лякишевой о взыскании с Собчак задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере более трех миллионов рублей.

Из иска следует, что камины должны были быть установлены, настроены и введены в эксплуатацию в трех местах дома. Отмечается, что заказчик внес предоплату, после чего работы были выполнены. Однако впоследствии остальная сумма не была переведена.

Ранее сообщалось, что из-за строительства коттеджа российской телеведущей Ксении Собчак в подмосковном элитном поселке Солослово произошел скандал. Причиной конфликта стали работы по проведению коммуникации к дому, в процессе которых было повреждено имущество соседей журналистки.

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Денис Савосин
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