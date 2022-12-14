В российском регионе 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Курский губернатор Старовойт заявил об отсутствии света у 35 тысяч человек из-за непогоды

Около 35 тысяч человек в Курской области остались без снега из-за налипания снега и обрыва проводов. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 тысяч человек. Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов», — написал Старовойт, уточнив, что бороться с последствиями непогоды в регионе приехали электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска.

В ноябре на Южно-Сахалинской тепловой электростанции (ТЭЦ-1) произошло аварийное отключение из-за повреждения главного паропровода, в результате часть потребителей осталась без электричества.

Также в Курской области в ноябре почти 18 тысяч жителей остались без электричества из-за ледяного дождя. Тогда местных жителей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте и убрать с дороги припаркованные автомобили, чтобы не мешать технике.