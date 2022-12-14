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10:09, 14 декабря 2022Из жизни

Мать решила на праздники выселить дочь на улицу из-за нехватки места в доме

Пользовательница Reddit рассказала, что мать решила выселить ее на улицу на праздники

Фото: unsplash

Пользовательница Reddit написала пост с жалобой на мать, которая решила выселить ее на улицу на время новогодних праздников из-за нехватки места в доме. Об этом пишет Daily Mirror.

18-летняя девушка рассказала, что она — младшая из четырех детей в семье. Ее братья и сестра уже обзавелись своими семьями и завели детей. Она добавила, что воспитывалась отцом и мачехой, а ее настоящая мать живет в другой стране со своим новым мужем.

В этом году мачеха автора поста пригласила всех детей и внуков отметить Рождество в ее доме. «У мамы большой дом, однако она не уточнила, где мы все будем спать. Я предположила, что она положит надувные матрасы в гостиной, но один из моих братьев сказал, будто мама планирует разместить меня в палатке на улице», — написала девушка.

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Сначала автор поста не приняла слова брата всерьез и уточнила у матери, правда ли это. Оказалось, что женщина действительно планировала выселить дочь на улицу, поскольку в доме не хватало места. Девушка спросила, нельзя ли ей спать на диване в гостиной, но мать ответила, что это невозможно, поскольку ее муж любит лежать на нем и смотреть телевизор. Тогда автор поста возмутилась и отказалась от поездки.

Мать пожаловалась на реакцию младшей дочери другим детям, и те поддержали родительницу. Автор поста обратилась за поддержкой к отцу, и тот сразу же позвонил бывшей жене, чтобы потребовать предоставить его дочери место в доме. В итоге они поругались, и каждый остался при своем мнении.

Пользователи в комментариях встали на сторону автора поста и посоветовали ей провести праздники в другом месте, где ей будет тепло и комфортно. Комментаторы осудили мать за то, что она готова пожертвовать комфортом и здоровьем дочери ради прихотей мужа.

Ранее сообщалось, что беременная жительница индийского штата Уттар-Прадеш по имени Шилпи заперла свою падчерицу Радхику в ящике. Ей пришлось провести в закрытом пространстве более шести часов.

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Алиса Дмитриева
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