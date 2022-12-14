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01:30, 14 декабря 2022Бывший СССР

Офис Зеленского возмутился «исчезновением» Украины из соцсетей

Советник главы офиса Зеленского Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter

Фото: Carlos Barria / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился, что политика соцсети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону. Об этом пишет РИА Новости.

«Тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter», — пожаловался представитель президента.

Он добавил, что пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер. Также Подоляк упрекнул владельца соцсети Илона Маска в происходящем.

В октябре Маск предложил в Twitter свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он счел необходимым провести новые референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно вошедших в состав России, а также признать Крым российской территорией. Помимо того, предприниматель усомнился в победе Украины и призвал стороны к миру.

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Марина Совина
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