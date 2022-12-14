Офис Зеленского возмутился «исчезновением» Украины из соцсетей

Советник главы офиса Зеленского Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился, что политика соцсети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону. Об этом пишет РИА Новости.

«Тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter», — пожаловался представитель президента.

Он добавил, что пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер. Также Подоляк упрекнул владельца соцсети Илона Маска в происходящем.

В октябре Маск предложил в Twitter свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он счел необходимым провести новые референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно вошедших в состав России, а также признать Крым российской территорией. Помимо того, предприниматель усомнился в победе Украины и призвал стороны к миру.