США заявили о свидетельствах сделки России и Ирана по баллистическим ракетам

Джон Кирби: Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет

Вашингтон утверждает, что Соединенные Штаты располагают свидетельствами о заключении сделки России с Ираном на поставку баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в Россию», — заявил он. По его словам, США обеспокоены «расширением» военного сотрудничества Москвы и Тегерана. Однако каких-либо доказательств своему заявлению Кирби не предоставил.

Ранее Европейский союз (ЕС) наложил санкции на компанию по изготовлению беспилотников Shahed Aviation Industries.

Соединенные Штаты также ввели санкции против иранских производителей беспилотников. Минфин США предполагает, что эти компании поставляют дроны для частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». При этом Вашингтон не смог предоставить доказательства передачи Ираном ракет для России. В свою очередь, Москва отрицает поставки иранского вооружения, а также их использование в украинском конфликте.