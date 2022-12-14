Блогерша ответила на хейт в сети за «клавиши пианино» вместо зубов

Блогерша Кейси Джейн Тью показала новую внешность с винирами и удивила фанатов

Блогерша Кейси Джейн Тью показала внешность с керамическими накладками на зубы, которые установила в Турции, и удивила фанатов. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

В опубликованном ролике юзерша с никнеймом itzcjbitchh продемонстрировала улыбку до и после преображения. Сначала девушка показала натуральные неровные зубы желтоватого оттенка, а затем — результат стоматологической процедуры, в ходе которой получила белые виниры. По словам блогерши, зрители раскритиковали ее новый образ в сети, назвав его неудачым. «Это лучшее, что я сделала в жизни. К черту вас, ненавистники!» — ответила хейтерам Тью.

Подписчики не оценили визуальные изменения во внешнем виде инфлюэнсерши, о чем написали в комментариях. «Ощущение, что у вас во рту клавиши пианино, зубы выглядят искусственно», «Вы и до процедуры выглядели отлично», ​​«Кажется, что вам поставили протезы», — заявили они.

Ранее в декабре блогерша Мел (фамилия неизвестна) установила виниры под наркозом в Турции и описала полученный опыт негативной фразой. Она рассказала, что решила установить керамические накладки на зубы, не испытывая дискомфорта, и согласилась на проведение манипуляций под анестезией. По словам женщины, это был худший опыт в ее жизни.