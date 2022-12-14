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14:11, 14 декабря 2022Россия

В Госдуме заявили о возможных попытках США направить Киев к диалогу с Россией

Депутат Белик: США пытаются направить Киев к диалогу с Россией, но делают это аккуратно
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Возможно, США и их союзники по НАТО пересматривают позиции по Украине, а также пытаются направить Киев к диалогу с Россией, но делают это аккуратно. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, Запад рассматривает различные варианты того пути, по которому следует направить Украину. «Поэтому Соединенные Штаты допускают рекомендации и советы Киеву, но делают это аккуратно», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в ноябре помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время беседы с украинским главой государства Владимиром Зеленским посоветовал ему подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией, касающихся в том числе и Крыма.

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Тед Снайдер сообщил, что США постепенно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на вероятных переговорах с Москвой. По его словам, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен неоднократно указывал, что Украина сама должна решать свою судьбу.

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Сергей Истомин
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