Колумнист Bloomberg Брэндс заявил о возможном сломе Украины и Запада в зимний период

Если конфликт на Украине будет длиться на протяжении зимы, Киев и Запад могут оказаться сломленными. Об этом в материале на сайте Bloomberg заявил колумнист Хэл Брэндс (Hal Brands).

«Если Россия сможет растянуть конфликт на зиму — в то же время делая ситуацию настолько неприятной, насколько это возможно для побитой Украины, страдающей от нехватки энергии Европы и все более отвлеченного Вашингтона, — вероятно, Киев и Запад дадут трещину», — говорится в материале.

Колумнист счел, что такая стратегия может оказаться непростой и для России. Он указал, что Украине зима также сулит непростые решения. «Ее силы изнурены тяжелыми сражениями, и с исключительно военной точки зрения пауза кажется логичной», — рассудил Брэндс и добавил, что при этом с политической и дипломатической точки зрения подобный план может принести риски. Помимо того, сигналы по украинскому вопросу, поступающие из Вашингтона, уже неоднозначны, заявил автор.

По мнению Брэндса, в то же время зима предоставляет хорошие возможности для наступления и Зеленский мог бы этим воспользоваться. Однако если Россия перехватит дипломатическую инициативу и предложит прекращение огня, Украина окажется в непростом положении, подчеркнул колумнист. «Власти США боятся, что такой гамбит мог бы изменить дипломатическую ситуацию и привести к глобальной пиар-битве в вопросе того, кто ответственен за продолжение боев», — обратил внимание Брэндс.

Ранее обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли заявил, что Москва победила Запад в экономической войне. Он счел, что России удалось разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники.