Глава приграничного российского региона показал новые снимки засечной черты

Глава Белгородской области Гладков опубликовал новые снимки засечной черты

Глава граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новые снимки защищающей регион засечной черты. Кадры он выложил в своем Telegram-канале.

На опубликованных снимках видно занесенные снегом бетонные пирамиды, колючую проволоку и глубокие траншеи. Предполагается, что эти фортификации помешают возможным атакам техники Вооруженных сил Украины.

«Провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком», — сообщил Гладков.

О формировании в Белгородской области засечной черты стало известно 21 ноября. По словам Гладкова, власти региона «готовятся к различным вариантам» на фоне напряженной обстановки в области.