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15:44, 14 декабря 2022Россия

Глава приграничного российского региона показал новые снимки засечной черты

Глава Белгородской области Гладков опубликовал новые снимки засечной черты

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Глава граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новые снимки защищающей регион засечной черты. Кадры он выложил в своем Telegram-канале.

На опубликованных снимках видно занесенные снегом бетонные пирамиды, колючую проволоку и глубокие траншеи. Предполагается, что эти фортификации помешают возможным атакам техники Вооруженных сил Украины.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком», — сообщил Гладков.

О формировании в Белгородской области засечной черты стало известно 21 ноября. По словам Гладкова, власти региона «готовятся к различным вариантам» на фоне напряженной обстановки в области.

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Марк Леонов
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