Путин связал укрепление рубля со своим решением по газу

Путин заявил, что укрепление рубля связано в том числе с новой схемой расчетов за газ

Рубль в 2022 году стал одной из самых сильных валют мира, укрепление связано в том числе с новой схемой расчетов за газ — в российской валюте, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Решение по поводу переводов платежей за газ в рубли для недружественных стран было принято весной 2022 года, соответствующий указ президент подписал в конце марта.

По уточнению ТАСС, высокий курс рубля Путин объяснил также мерами по регулированию оттока капитала, активному использованию национальных валют с торговыми партнерами и ответственной финансовой политикой.

В правительстве, в свою очередь, летом обращали внимание на то, что излишне высокий курс национальной валюты создает риски для бюджета. Курс доллара в июне падал ниже отметки в 50 рублей.