Арестович упрекнул МИД Украины в инертности после голосования по резолюции Палестины в ООН

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович упрекнул МИД страны в инертности после поддержки Киева резолюции Палестины в ООН, пишет издание Times of Israel.

Об этом он заявил во время выступления на украино-израильском инновационном саммите в Варшаве. Уточняется, что Арестович назвал ошибкой решение Киева проголосовать за пропалестинскую резолюцию, отметив, что это необходимо исправить. Он указал, что позиция Украины в ОНН обусловлена инертностью в украинском дипведомстве.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук прокомментировал заявление Арестовича, подчеркнув, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не имеет к этому отношения. Он также добавил, что в настоящий момент пока рано говорить о позиции Киева относительно других резолюций, касающихся Израиля.

В ноябре посол Израиля на Украине Михаэль Бродский сообщил, что Киев дважды поддерживал в ОНН антиизраильские резолюции. Подобные действия, по его словам, крайне разочаровывают и не способствуют укреплению доверия между Израилем и Украиной.