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16:07, 15 декабря 2022Спорт

Бывшую первую ракетку мира Беккера освободили из тюрьмы

Бывшую первую ракетку мира Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании

Фото: Globallookpress.com

Бывшую первую ракетку мира Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

55-летний немецкий теннисист попал в программу снижения нагрузки на британские тюрьмы, поэтому в ближайшее время будет депортирован в Германию. Отмечается, что при этом срок его наказания будет сокращен на 135 дней.

В апреле Беккера приговорили к 2,5 года тюрьмы. Он был признан виновным в сокрытии активов и кредитов, чтобы избежать уплаты налогов. В ходе судебного заседания экс-теннисист вину не признал.

Беккер начал процедуру банкротства в 2017 году из-за невыплаты кредита в размере более трех миллионов фунтов стерлингов. Эти средства были потрачены на поместье немца на Майорке.

Беккер — олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. Он шесть раз выигрывал турниры серии «Большого шлема» и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса. В 2003 году Беккер был включен в Международный зал теннисной славы.

Дарья Коршунова
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