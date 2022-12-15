«Все везде и сразу» получил 14 номинаций на Critics Choice Awards

Премия Critics Choice Awards объявила номинантов в кинокатегориях

Премия Critics Choice Awards, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний, объявила номинантов в кинокатегориях. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Лента «Все везде и сразу» получила сразу 14 номинаций, включая «Лучший фильм», «Лучшая комедия», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Ке Хюи Куан). За звание лучшего фильма также поборются «Аватар: Путь воды», «Вавилон», «Элвис», «Банши Инишерина», «Фабельманы», «Топ Ган: Мэверик», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Говорят женщины», «RRR: Рядом ревет революция» и «Тар».

Среди режиссеров номинации получили Джеймс Кэмерон, Дэмьен Шазелл, Тодд Филд, Баз Лурман, Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, Мартин Макдона, Сара Полли, Джина Принс-Байтвуд, С.С. Раджамули и Стивен Спилберг.

В прошлом году лента Джейн Кэмпион «Власть пса» победила сразу в четырех номинациях Critics Choice Awards: ее не только признали лучшей картиной, но и отметили в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура». Среди комедий победу одержала «Лакричная пицца», а среди анимационных проектов — «Митчеллы против машин».