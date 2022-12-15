Экономика
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Путин заявил об экономической войне Запада против России
Путин назвал действия Запада против РФ экономической войной
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал предпринимаемые Западом в отношении РФ действия экономической войной. Об этом сообщает ТАСС.
«Коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», — сказал российский лидер, анализируя текущую ситуацию.
Кроме того, глава государства указал, что рубль в 2022 году стал одной из самых сильных валют мира. Укрепление связано в том числе с новой схемой расчетов за газ, подчеркнул он.