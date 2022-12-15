В Херсонской области заявили об обстреле городов по графику ВСУ

Малькевич заявил, что ВСУ бьют по городам Херсонской области по кругу как по графику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по городам Херсонской области в определенной последовательности. Об этом заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич, передает ТАСС.

По его словам, города подвергаются обстрелу по кругу, как по графику. «Понедельник — удар по Голой Пристани, вторник — Новая Каховка, среда — Алешки», — уточнил Малькевич. Он добавил, что подобная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд.

Ранее администрация города Алешки Херсонской области сообщила об обстреле со стороны украинских военных. Отмечается, что атаке подвергся центральный рынок города. Власти города также рассказали об отсутствии жертв, подчеркнув, что никто не погиб, поскольку во время обстрела рынок уже был закрыт.

До этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейшей атаки на украинские территории. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, украинские военные будут способны на все.