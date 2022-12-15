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14:02, 15 декабря 2022Из жизни

Мальчик попытался вытащить тонущих детей из ледяного озера и погиб

Daily Mail: 10-летний мальчик из Англии попытался спасти тонущих в озере детей и погиб

Фото: Jacob King / PA Images / Getty Images

10-летний Джек Джонсон попытался спасти трех тонущих в ледяном озере детей и умер от переохлаждения. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 11 декабря, 11-летий, восьмилетний и шестилетний мальчики играли на замерзшем озере Бабс Милл в английском городе Солихалл, графство Уэст-Мидлендс. Внезапно лед треснул и трое детей оказались под водой. Джонсон услышал крики и, не раздумывая, бросился на помощь. Он нырнул в ледяное озеро, пытаясь вытащить мальчиков, однако начал тонуть.

Дети находились в воде около 15 минут, прежде чем их заметил местный житель, который вызвал спасателей. Сотрудники спасательной службы вытащили мальчиков из воды, трое из которых, включая Джонсона, погибли от переохлаждения. Выжившего шестилетнего ребенка доставили в больницу в критическом состоянии.

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Джонсон учился в католической начальной школе Святого Антония. Учебное заведение закрыли после произошедшего. 12 декабря около 250 человек пришли к озеру, чтобы отдать дань памяти погибшим детям. «Мы невероятно подавлены. Осознание, что он погиб, пытаясь спасти трех мальчиков, которых он даже не знал — подтверждение того, что он был удивительным», — говорит тетя Джонсона, Шарлотта Макилмуррей.

Ранее сообщалось, что в Индии молниеносная реакция мальчика позволила ему спасти переходившую железнодорожные пути мать от гибели под колесами поезда. Запись стала вирусной в индийских соцсетях.

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Алиса Удовик
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