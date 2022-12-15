В России научились выявлять иммунитет к коронавирусу по-новому

В России завершили испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге завершил клинические испытания кожного теста на Т-клеточный иммунитет к COVID-19. О новой разработке сообщил директор института академик РАН Арег Тотолян, чьи слова приводит ТАСС.

Уже завершены все этапы доклинических исследований, а также первая и вторая фаза клинических. На следующей неделе НИИ будет подавать документы на регистрацию препарата.

Тотолян объяснил, что после регистрации у россиян появится возможность проверить наличие иммунитета к коронавирусу новым способом в поликлиниках. Сам тест будет работать по принципу, схожему с реакцией Манту. Директор учреждения уточнил, что инъекция предназначена для совершеннолетних граждан.

«Если есть Т-клеточный иммунитет, то при повторной встрече с вирусом антитела всегда появятся. Если клеточный иммунитет отсутствует, то тогда это является показанием для вакцинации или ревакцинации», — добавил Тотолян.

Ранее руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов сообщил, что центр имени Гамалеи запатентовал вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. В данном препарате присутствует обновленный набор антигенов для борьбы с более поздними подвидами коронавируса.