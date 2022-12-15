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13:05, 15 декабря 2022Экономика

Россия в прошлом году взяла кредит только у одной страны

РИА Новости: Россия в 2021 году взяла кредит только у Индии

Фото: Shutterstock

Россия в прошлом году взяла кредит только у Индии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. За год задолженность выросла в 3,2 раза, до 610 миллионов долларов.

Впервые Нью-Дели предоставил Москве кредит по итогам 2020 года на 190 миллионов долларов. В 2021 году у России было только три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея.

Задолженность перед последней снизилась на 20 процентов — до 279,7 миллиона долларов. Это рекордно низкий показатель с 1992 года. Перед Францией задолженность сократилась на 34 процента — до 315,6 миллиона долларов. В целом весь внешний долг России по итогам прошлого года составил 481,4 миллиарда долларов, увеличившись за год на 4,4 процента.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Россия впервые с начала 1990-х предоставила кредит Ирану. Крупнейшими же должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Так, Белоруссии было выдано кредитов на 8,5 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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