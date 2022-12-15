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03:58, 15 декабря 2022Ценности

Ким Кардашьян показала фигуру в мокром бикини

Телезвезда Ким Кардашьян снялась на пляже в мокром бикини и удивила фанатов

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала откровенные фото и удивила фанатов. Соотвествующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена на пляже. Так, бизнесвуман снялась в мокром бикини белого цвета собственного бренда SKIMS. При этом на опубликованных кадрах видно, что сквозь ткань топа просвечивает грудь.

Поклонники восхитились внешним видом Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 2,8 миллиона лайков. «Она явно продала свою душу дьяволу, чтобы иметь такую фигуру», «Все равно, что говорят о тебе другие комментаторы. Ты великолепная женщина», «Красотка!», «Очень похудела», «Ким, ты выглядишь потрясающе!» — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян продемонстрировала естественную внешность в рекламе собственного косметического бренда SKKN. Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, в котором она сняла весь процесс умывания средствами этой марки. Так, на размещенном ролике видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий небрежный пучок.

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Мария Винар
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