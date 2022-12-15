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16:50, 13 декабря 2022Моя страна

В Самарской области спасли провалившуюся под лед косулю

Жители Новокуйбышевска самостоятельно спасли провалившуюся под лед косулю

Фото: Shutterstock

Россияне спасли косулю, которая провалилась под лед в Новокуйбышевске, Самарская область. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

По информации издания, инцидент произошел на реке Криуша, по поверхности которой передвигалось дикое животное до того, как под ним проломился лед. Жители заметили упавшую особь и самостоятельно принялись вызволять ее из водоема.

В конечном счете очевидцы вытащили косулю, завернули ее в плотное одеяло и разместили в гараже, где она отогрелась. Затем животное выпустили на волю.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

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Майя Пономаренко
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