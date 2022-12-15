Популярный рэпер купил поместье в престижном районе Лос-Анджелеса

Рэпер Кендрик Ламар приобрел поместье в районе Бель-Эйр за 15,9 миллиона долларов

Популярный американский рэпер Кендрик Ламар приобрел поместье в США за миллионы долларов. Об этом сообщает Dirt.

Новый особняк хип-хоп музыканта расположен в престижном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр (Bel Air). За его покупку Ламар отдал 15,9 миллиона долларов (около 1,02 миллиарда рублей). С момента постройки в 1951 году здание отремонтировали и расширили.

В особняке и двухэтажном гостевом доме общей площадью 749,6 квадратных метра есть семь спален и восемь ванных комнат. Кроме того, в каждом из них есть кухня, столовая, гостиная, прачечная. В хозяйском доме также обустроены кабинет с библиотекой, домашний кинотеатр, винный погреб, тренажерный зал и крытая терраса. Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете, с использованием светло-серого оттенка. Полы выстланы паркетом из светлого дерева.

На участке площадью 0,28 гектара есть бассейн с гидромассажем, пруд с карпами кои, а также зона для приема пищи на свежем воздухе. Для парковки предусмотрен гараж на две машины, а также дополнительная стоянка на восемь автомобилей.

В декабре стало известно о том, что рэпер Tyler, the Creator решил продать дом в Бель-Эйр. Музыкант попросил семь миллионов долларов за покупку особняка, который приобрел в декабре 2021 года за 7,9 миллиона долларов, так что даже если его купят за полную цену, звезда потеряет сотни тысяч долларов.